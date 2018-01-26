Анна Семенович решила встретить пятницу в кустах

Известно, что не так давно девушка вернулась с отпуска в Москву, но даже здесь, несмотря на зиму Анна Семенович нашла способ привнести в свою жизнь красок и экзотики. На своей странице в социальной сети певица опубликовала снимок, где она позирует в зеленых кустах. На фото девушка выглядит абсолютно счастливой и в подтверждение этого она добавила юмористическую запись: "Встречаю пятницу в кустах". И спросила какие планы у её подписчиков.Подписчики Анны Семенович отметили, что им очень понравился снимок, а искренняя улыбка безумно идет их кумиру. За короткое время публикация собрала тысячи лайков и множество приятных комментариев.