Ученые: Солнечные вспышки стали виновниками аномальных холодов на планете

Огромный источник энергии тесно связан с климатом, так что данные процессы теоретически должны были нагревать земную поверхность. Однако ситуация не так проста, как кажется на первый взгляд. Пока данное событие затрагивает одни участки атмосферы, параллельно охлаждаются другие аналоги Мирового океана.Ученые проследили данную закономерность на примере США, когда повышение температуры на суше снижает ее в воде на полградуса. Такие колебания негативно отражаются на погоде и могут вызывать различные природные аномалии.