Уникальный Rolls-Royce Silver Ghost Николая II выставили на продажу за 278 млн рублей

За модель продавец хочет получить 278 млн руб. Машина проехала всего 2 000 км. Состояние авто отличное, и не требует ремонта. Модель сейчас находится в Германии. Элитный кабриолет является самым дорогим авто, выставленным на продажу.Экспертами выяснено, что у Николая Второго имелся огромный автопарк. Сюда входило свыше двадцати люксовых премиальных автомобилей. Rolls-Royce Silver Ghost производили с 1905 года по 1926 года. На то время авто являлось технически самым современным. С конвейера за двадцать лет сошло 8 416 экземпляров таких авто.После смерти Николая II кабриолет Rolls-Royce приобрёл коллекционер. Потом авто дошло до другого коллекционера. Во время войны машина была спрятана в Германии в бункере. Авто позже появилось в руках другого владельца, когда случайно был найден бункер.