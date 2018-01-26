Трампу в музее вместо картины Ван Гога предложили золотой унитаз

Дональд Трамп и его супруга Мелания попросили в аренду для своих личных покоев у Музея Гуггенхайма картину Ван Гога, но в ответ получили предложение взять золотой унитаз.Чета Трампов планировала арендовать шедевр Ван Гога «Пейзаж со снегом» 1888 года, но музейные кураторы прислали твердый отказ. Взамен была предложена интерактивная работа Маурицио Каттелана, современного художника, «Америка». Это действующий унитаз, который покрыт 18-каратным золотом.В течение года «Америка» выставлялась в туалете музея и к ней имели доступ посетители. Критики утверждают, что это «произведение искусств» - сатира на избыток богатства в Америке.В письме Белому дому Нэнси Спектор, куратор музея, заявил: «В связи с закрытием экспозиции художник предлагает свой проект в долгосрочную аренду Белому дому».