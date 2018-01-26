Ученые выяснили, кто мотивирует девушек на получение образования - это успешные женщины

Опрос консалтингового центра в Далласе (США) показал, что девушки школьного возраста стремятся получить образование и стать успешными в профессии при наличии примера. Чаще всего, таким примером становится женщина более старшего возраста, которая достигла определенного уровня и сала публично известной.По сведениям американского экономиста Даниила Сера, лучшие студентки увлекаются экономическими науками после встречи с максимально успешными женщинами. В результате, девушки определяются не только с профессией, но и получают лучшие баллы во время учебы.