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Ученые выяснили, кто мотивирует девушек на получение образования - это успешные женщины
Американские специалисты, проведя опрос в университетах Далласа выяснили, что студентки лучше успевают по учебе после встречи с успешными в своей профессии женщинами. Это правило подтверждают и психологи, считая, что это правило "работает" и для юношей.

Опрос консалтингового центра в Далласе (США) показал, что девушки школьного возраста стремятся получить образование и стать успешными в профессии при наличии примера. Чаще всего, таким примером становится женщина более старшего возраста, которая достигла определенного уровня и сала публично известной.

По сведениям американского экономиста Даниила Сера, лучшие студентки увлекаются экономическими науками после встречи с максимально успешными женщинами. В результате, девушки определяются не только с профессией, но и получают лучшие баллы во время учебы.

Ученые выяснили, кто мотивирует девушек на получение образования - это успешные женщины
Общество
Добавил: Valeriy Вчера, 21:05
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