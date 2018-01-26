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Супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан отказалась рожать третьего ребенка
Михаил Боярский в эфире “Судьбы человека” откровенно рассказал о своей личной жизни с Ларисой Луппиан. Также артист озвучил причины, заставившие его супругу отказаться от рождения третьего ребенка.

После знакомства с молодой актрисой в театре, он сразу влюбился в девушку, однако долго не желал прощаться с привычной холостой жизнью. Тогда избранница поставила ему жесткий ультиматум и после свадьбы многим пожертвовала ради успехов знаменитости. Женщина не только мирилась с тяжелым нравом Михаила Боярского, но родила ему двух детей, занявшись их воспитанием вместо актерской карьеры.

Супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан отказалась рожать третьего ребенка


Но мечтам актера о новом наследнике не суждено было исполниться, потому что супруга не могла на него положиться даже при наличии детей, а потому отказалась снова становиться матерью. Частые задержки на работе чуть не стали причиной разводы пары и только серьезный недуг знаменитости помог сохранить семью, хотя на протяжении всех лет между ними было полное доверие.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:30
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