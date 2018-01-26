Екатерина Климова продемонстрировала пользователям свою естественную красоту
Популярная киноактриса Екатерина Климова выложила на всеобщий обзор на своей личной страничке фотоснимок без косметики, показав при этом на маленьком видеоролике вид из окна отеля, в котором она остановилась. Подписчики в очередной раз пришли в восторг от внешнего вида своей любимицы.
У киноактрисы Екатерины Климовой 24 января был день рождения, и она получила от друзей, родственников, а также от большого количества поклонников многочисленные поздравления. Девушка написала слова благодарности всем своим фанатам за добрые слова и пожелания, а также поблагодарила место, в котором провела эти дни за прекрасное настроение и невероятный вид из окна на дорогую сердцу Москву.
Этот снимок не оставил равнодушным никого, пользователи по очереди восхищались красотой знаменитости, несмотря на то, что девушка была не накрашена. А некоторые фанаты решили назвать Климову «самым красивым ангелом телеэкрана». А читатели, которые по каким-то причинам не поздравили Екатерину с праздником вовремя, делали это сейчас, желая семейного тепла, крепкого здоровья и счастья в личной жизни.
У киноактрисы Екатерины Климовой 24 января был день рождения, и она получила от друзей, родственников, а также от большого количества поклонников многочисленные поздравления. Девушка написала слова благодарности всем своим фанатам за добрые слова и пожелания, а также поблагодарила место, в котором провела эти дни за прекрасное настроение и невероятный вид из окна на дорогую сердцу Москву.
Этот снимок не оставил равнодушным никого, пользователи по очереди восхищались красотой знаменитости, несмотря на то, что девушка была не накрашена. А некоторые фанаты решили назвать Климову «самым красивым ангелом телеэкрана». А читатели, которые по каким-то причинам не поздравили Екатерину с праздником вовремя, делали это сейчас, желая семейного тепла, крепкого здоровья и счастья в личной жизни.