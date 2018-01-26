Екатерина Климова продемонстрировала пользователям свою естественную красоту

У киноактрисы Екатерины Климовой 24 января был день рождения, и она получила от друзей, родственников, а также от большого количества поклонников многочисленные поздравления. Девушка написала слова благодарности всем своим фанатам за добрые слова и пожелания, а также поблагодарила место, в котором провела эти дни за прекрасное настроение и невероятный вид из окна на дорогую сердцу Москву.Этот снимок не оставил равнодушным никого, пользователи по очереди восхищались красотой знаменитости, несмотря на то, что девушка была не накрашена. А некоторые фанаты решили назвать Климову «самым красивым ангелом телеэкрана». А читатели, которые по каким-то причинам не поздравили Екатерину с праздником вовремя, делали это сейчас, желая семейного тепла, крепкого здоровья и счастья в личной жизни.