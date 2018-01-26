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Екатерина Волкова раскритиковала отечественных рэперов в Instagram
Актриса всегда следит за последними новинками музыки, часто скачиваемые фанатами в iTunes. Екатерина Волкова оценила все треки и раскритиковала отечественных рэперов в Instagram.

Звезда заметила закономерность в текстах многих музыкантов, последовавших примеру группы “Грибы”, называющих девушек “телками” и использующих нецензурные слова. Такой мейнстрим нельзя назвать частью молодежной субкультуры, как это пытаются преподнести людям некоторые эксперты. Екатерина Волкова вспомнила тему Элджея, где рэпер отмечает, что все женщины одинаковые.

Екатерина Волкова раскритиковала отечественных рэперов в Instagram


Знаменитость подчеркнула, что это могут говорить только неуверенные в себе парни, испытавшие проблемы в личной жизни, после чего они начинают мстить всем подряд. Подписчики сразу поддержали кумира и упомянули об американцах, тенденцию которых бездумно подхватили россияне.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:10
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