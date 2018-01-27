Юристы признали незаконным расспространение фальшивого порно звезд шоу-бизнеса

Совсем недавно опубликована подробная инструкция, на страницах популярного интернет - форума Reddit, ее содержание подробно описывало возможности применения приложения, которое использует преимущества нейросети, для создания фальшивого порно при участии любых лиц, по которым можно загрузить из Сети фото или видео. Нейросеть позволяет получать довольно качественный выходной материал, что заставило юристов многих знаменитостей, со всей серьезностью подойти к изучению данного вопроса. Многими не исключается возможность использования технологии с преступными намерениями, в качестве шантажа.Подводя итоги решения проблемы, юристы сделали соответствующие выводы, что распространяя данные видеоролики, серьезно нарушается закон о защите репутации. Причем, создавая и используя подобный контент в личных целях, можно не встретить никаких противоречий от законодательства.