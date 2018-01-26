Михаила Боярского от развода спасла болезнь

Михаил Боярский поведал, что влюбился в свою будущую супругу за ее простоту. Однако узаконить их отношения знаменитость очень долго не решался.Причиной этому было то, что Боярский сильно боялся утратить свободу, по этой причине он всячески пытался оттянуть бракосочетание.Певец поведал ведущему о том, что прожитые годы со своей женой были для него тяжелыми. У них, как и у большинства имелись денежные неурядицы, проблемы с различными заболеваниями и алкоголем.Также Боярский особо отметил, что их брак был на грани распада. В какой-то момент супруги даже отнесли документы, чтоб развестись. Но по воле случая, именно в тот же день у Михаила был приступ панкреатита, который каким-то образом вновь разбудил погасшие чувства у его возлюбленной. Как считает артист, именно благодаря болезни они сохранили свою семью.