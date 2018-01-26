Поклонники Юлии Михальчик восхищены ее великолепной фигурой

В сюжете звезда позирует перед камерой за кулисами Большого концертного зала, сопроводив его стихами, посвященными музыке. Однако поклонники сразу обратили внимание на изящные формы тела Юлии Михальчук, подчеркнутые длинным облегающим нарядом. Они пожелали исполнительнице здоровья и творческих успехов, после чего шутливо добавили, что ее посетила муза.Некоторые лица стали интересоваться питанием артистки и даже стали беспокоиться за ее здоровье. Пользователи сетей попросили ее чаще радовать людей новыми хитами, так как желают видеть своего кумира на сцене.