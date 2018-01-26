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Поклонники Юлии Михальчик восхищены ее великолепной фигурой
Певица в последнее время часто появляется на ТВ и радует зрителей своими выступлениями, а сейчас она решила показать поклонникам фото перед концертом в Петербурге. Они сразу стали восхищаться великолепной фигурой Юлии Михальчук и написали много лестных комментариев.

В сюжете звезда позирует перед камерой за кулисами Большого концертного зала, сопроводив его стихами, посвященными музыке. Однако поклонники сразу обратили внимание на изящные формы тела Юлии Михальчук, подчеркнутые длинным облегающим нарядом. Они пожелали исполнительнице здоровья и творческих успехов, после чего шутливо добавили, что ее посетила муза.

Поклонники Юлии Михальчик восхищены ее великолепной фигурой


Некоторые лица стали интересоваться питанием артистки и даже стали беспокоиться за ее здоровье. Пользователи сетей попросили ее чаще радовать людей новыми хитами, так как желают видеть своего кумира на сцене.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:00
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