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Сергей Лазарев не хочет прощаться с теплой погодой в Майами
Музыкант завершает свой отдых в Майами и скоро вернется домой, но он не хочет прощаться с теплой погодой этого уголка. Сергей Лазарев поделился своими переживаниями с поклонниками, опубликовав пост в блоге.

Он отметил, что всегда испытывает стресс после резкого изменения климата, а также сильно зависит от нашего светила. Сейчас звезда не представляет, как будет жить без привычной погоды, после чего подписчики сразу поддержали Сергея Лазарева позитивными комментариями. Они напомнили кумиру о предстоящих гастролях и любимой работе, которая сможет отвлечь его от грустных мыслей.

Сергей Лазарев не хочет прощаться с теплой погодой в Майами


Пользователи сетей отметили, что солнце не всегда бывает полезным, так что стоит обратить внимание на другие времена года и найти прелести в зиме. Некоторые люди даже не представляли, как можно наслаждаться отдыхом в таком жарком месте, после чего сообщили, что с нетерпением ждут возвращения артиста.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:30
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