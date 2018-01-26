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Поклонники Алексея Воробьева пытаются понять причину его бессонницы
Певец решил внезапно улететь в Калифорнию из холодной столицы, но не сообщил поклонникам причину такого путешествия. Сейчас они пытаются понять причину бессонницы Алексея Воробьева после просмотра нового фото в Instagram.

Всем понравился сюжет, однако люди сразу обратили внимание, что он был опубликован ранним утром, о чем красноречиво написал в небольшом посте исполнитель. Он не скрывал, что хочет спать, так что предоставил фанатам возможность прокомментировать снимок. Некоторые лица предположили, что Алексей Воробьев страдает от неразделенной любви, но большинство пользователей сетей прозаичнее отнеслись к такому событию.

Поклонники Алексея Воробьева пытаются понять причину его бессонницы


Они были уверены, что бессонница возникла после перелета, как это часто бывает со многими людьми. Поклонники отметили свежий вид их кумира, после чего подумали о репетициях перед концертами. Сам артист предпочел сохранить интригу и не ответил на сообщения.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:20
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