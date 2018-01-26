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Елена Ваенга хочет еще дочь и похудеть на 20 кг
Елена Ваенга решила погулять на Невском проспекте. Звезда шансона рассказала в своем микроблоге Instagram, что проснувшись утром, сделала «рукиноги», посмотрела канал «1+1» и решила погулять по центру своего любимого города.

Елена Ваенга хочет еще дочь и похудеть на 20 кг

Певица написала в соцсети, что счастье быть здоровым и жить в красивом городе, при этом иметь возможность просто ходить. Ваенга призналась, что более полтора года у артистки не было выходных.

Елена сказала, что она просто не может позволить себе отдохнуть. Даже в свой день рождения исполнительница песен работает. В целом, признается певица, она очень счастлива. Однако для полного счастья, по словам артистки, еще бы родить дочь, а также похудеть на двадцать килограммов.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:15
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