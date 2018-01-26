Елена Ваенга хочет еще дочь и похудеть на 20 кг

Певица написала в соцсети, что счастье быть здоровым и жить в красивом городе, при этом иметь возможность просто ходить. Ваенга призналась, что более полтора года у артистки не было выходных.Елена сказала, что она просто не может позволить себе отдохнуть. Даже в свой день рождения исполнительница песен работает. В целом, признается певица, она очень счастлива. Однако для полного счастья, по словам артистки, еще бы родить дочь, а также похудеть на двадцать килограммов.