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Поклонники насчитали шесть пальцев у Риты Дакоты
Молодая мама Рита Дакота выложила в социальную сеть новый фотоснимок, который сделала во время отпуска на Бали. Взор поклонников был устремлен не на прекрасные красоты, а на ноги исполнительницы, поскольку они разглядели на ее ноге шесть пальцев, а не положенные пять.

Поклонники насчитали шесть пальцев у Риты Дакоты


По заверению фанатов, у Риты Дакоты возможно имеется анатомическое отклонение. Российская певица, которая совсем недавно родила дочку Мию от исполнителя Влада Соколовского, решила покрасоваться перед объективом фотокамеры рядом с водой. На снимке пользователи увидели множество разнообразных рыб. На красотке был надет короткий топ, широкие штаны красного цвета и сандалии.

Поклонники наперебой начали расхваливать свою любимицу за всегда опрятный внешний вид и за прекрасную фигуру, после рождения доченьки. Но самые внимательные фанаты подметили, что у девушки на ноге имеется шесть пальцев. Многие сразу заговорили о врожденной патологии певицы, которую она тщательно скрывала. Жена Влада Соколовского сразу же успокоила читателей, написав, что фотограф выбрал неподходящий ракурс для фотосъемки и никаких паталогий она не имеет.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:31
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