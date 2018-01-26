Поклонники насчитали шесть пальцев у Риты Дакоты

По заверению фанатов, у Риты Дакоты возможно имеется анатомическое отклонение. Российская певица, которая совсем недавно родила дочку Мию от исполнителя Влада Соколовского, решила покрасоваться перед объективом фотокамеры рядом с водой. На снимке пользователи увидели множество разнообразных рыб. На красотке был надет короткий топ, широкие штаны красного цвета и сандалии.Поклонники наперебой начали расхваливать свою любимицу за всегда опрятный внешний вид и за прекрасную фигуру, после рождения доченьки. Но самые внимательные фанаты подметили, что у девушки на ноге имеется шесть пальцев. Многие сразу заговорили о врожденной патологии певицы, которую она тщательно скрывала. Жена Влада Соколовского сразу же успокоила читателей, написав, что фотограф выбрал неподходящий ракурс для фотосъемки и никаких паталогий она не имеет.