Сорос считает Facebook и Google возможной угрозой для общества
Известным финансистом, меценатом и миллиардером Джорджем Соросом, в рамках ВЭФ Швейцарского Давоса, высказано свое мнение, относительно деятельности некоторых гигантов интернет - рынка. В частности, он рассказал, что монополизация рынка от Google и Facebook, направленна на привыкание пользователей к своим продуктам и предложениям. Таким образом, оказывается влияние на человеческое поведение и подсознание.
Джордж Сорос отметил, что деятельность Google и Facebook способствует либерализации и инновациям на рынке, но они так же стали представлять мощную монополию, создавая массу проблем, препятствующих дальнейшим инновациям. Сорос сравнил деятельность интернет-компаний, с работой казино. Известный финансист заявил, что разработка методов, из-за которых люди проигрывают в казино, как свои наличные деньги, так и которых у них нет. Подобны манипуляциям с вниманием пользователей, от компаний, занимающихся социальными сетями.
Джорджем Соросом отмечена скорость завоевания пользователей, политикой Facebook. Возможно, что через три года компания не найдет людей для привлечения. Что соответствует действительности. Facebook существует восемь с половиной лет, уже привлечены примерно 1 млрд. человек, причем аудитория выросла вдвое, за последние четыре года.
Джордж Сорос отметил, что деятельность Google и Facebook способствует либерализации и инновациям на рынке, но они так же стали представлять мощную монополию, создавая массу проблем, препятствующих дальнейшим инновациям. Сорос сравнил деятельность интернет-компаний, с работой казино. Известный финансист заявил, что разработка методов, из-за которых люди проигрывают в казино, как свои наличные деньги, так и которых у них нет. Подобны манипуляциям с вниманием пользователей, от компаний, занимающихся социальными сетями.
Джорджем Соросом отмечена скорость завоевания пользователей, политикой Facebook. Возможно, что через три года компания не найдет людей для привлечения. Что соответствует действительности. Facebook существует восемь с половиной лет, уже привлечены примерно 1 млрд. человек, причем аудитория выросла вдвое, за последние четыре года.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 20:35