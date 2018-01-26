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Сорос считает Facebook и Google возможной угрозой для общества
Известным финансистом, меценатом и миллиардером Джорджем Соросом, в рамках ВЭФ Швейцарского Давоса, высказано свое мнение, относительно деятельности некоторых гигантов интернет - рынка. В частности, он рассказал, что монополизация рынка от Google и Facebook, направленна на привыкание пользователей к своим продуктам и предложениям. Таким образом, оказывается влияние на человеческое поведение и подсознание.

Джордж Сорос отметил, что деятельность Google и Facebook способствует либерализации и инновациям на рынке, но они так же стали представлять мощную монополию, создавая массу проблем, препятствующих дальнейшим инновациям. Сорос сравнил деятельность интернет-компаний, с работой казино. Известный финансист заявил, что разработка методов, из-за которых люди проигрывают в казино, как свои наличные деньги, так и которых у них нет. Подобны манипуляциям с вниманием пользователей, от компаний, занимающихся социальными сетями.
Сорос считает Facebook и Google возможной угрозой для общества


Джорджем Соросом отмечена скорость завоевания пользователей, политикой Facebook. Возможно, что через три года компания не найдет людей для привлечения. Что соответствует действительности. Facebook существует восемь с половиной лет, уже привлечены примерно 1 млрд. человек, причем аудитория выросла вдвое, за последние четыре года.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 20:35
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