Сорос считает Facebook и Google возможной угрозой для общества

Джордж Сорос отметил, что деятельность Google и Facebook способствует либерализации и инновациям на рынке, но они так же стали представлять мощную монополию, создавая массу проблем, препятствующих дальнейшим инновациям. Сорос сравнил деятельность интернет-компаний, с работой казино. Известный финансист заявил, что разработка методов, из-за которых люди проигрывают в казино, как свои наличные деньги, так и которых у них нет. Подобны манипуляциям с вниманием пользователей, от компаний, занимающихся социальными сетями.Джорджем Соросом отмечена скорость завоевания пользователей, политикой Facebook. Возможно, что через три года компания не найдет людей для привлечения. Что соответствует действительности. Facebook существует восемь с половиной лет, уже привлечены примерно 1 млрд. человек, причем аудитория выросла вдвое, за последние четыре года.