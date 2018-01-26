Мировой автомобильный рынок в 2017 году установил новый рекорд
Продажи автомобилей в рамках мирового авторынке в прошлом году увеличились до 95,308 млн экземпляров. Это примерно на 2,4 процента больше показателей годичной давности.
При этом лидером по продажам является КНР. Там дилеры реализовали 28,592 млн авто (плюс 25 процентов). США оказались на втором месте (17,21 млн авто; минус 1,95%). На территории Западной Европы повышение уровня продаж составило 16,201 млн авто (плюс 2,7%). В Восточной Европе демонстрируется позитивная динамика (+8,4 процента; 4,217 млн авто). В прошлом году отечественный рынок начал восстанавливаться за счёт упрочнения экономического положения в государстве.
Согласно ожиданиям продолжится увеличение авторынка также в этом году. За прошлый год в Южной Америке местные автоцентры продали 3,045 млн авто (плюс 13,9%). Список самых крупных авторынков включает Японию (+5,6%; 5,167 млн авто), Канаду (+4,5%; 2,035 млн авто), Южную Корею (-1,8%; 1 752 000 авто).
При этом лидером по продажам является КНР. Там дилеры реализовали 28,592 млн авто (плюс 25 процентов). США оказались на втором месте (17,21 млн авто; минус 1,95%). На территории Западной Европы повышение уровня продаж составило 16,201 млн авто (плюс 2,7%). В Восточной Европе демонстрируется позитивная динамика (+8,4 процента; 4,217 млн авто). В прошлом году отечественный рынок начал восстанавливаться за счёт упрочнения экономического положения в государстве.
Согласно ожиданиям продолжится увеличение авторынка также в этом году. За прошлый год в Южной Америке местные автоцентры продали 3,045 млн авто (плюс 13,9%). Список самых крупных авторынков включает Японию (+5,6%; 5,167 млн авто), Канаду (+4,5%; 2,035 млн авто), Южную Корею (-1,8%; 1 752 000 авто).
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Добавил: tantan61 Вчера, 20:40