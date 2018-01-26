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Курс валют на 27.01.2018

Мировой автомобильный рынок в 2017 году установил новый рекорд
Продажи автомобилей в рамках мирового авторынке в прошлом году увеличились до 95,308 млн экземпляров. Это примерно на 2,4 процента больше показателей годичной давности.

Мировой автомобильный рынок в 2017 году установил новый рекорд

При этом лидером по продажам является КНР. Там дилеры реализовали 28,592 млн авто (плюс 25 процентов). США оказались на втором месте (17,21 млн авто; минус 1,95%). На территории Западной Европы повышение уровня продаж составило 16,201 млн авто (плюс 2,7%). В Восточной Европе демонстрируется позитивная динамика (+8,4 процента; 4,217 млн авто). В прошлом году отечественный рынок начал восстанавливаться за счёт упрочнения экономического положения в государстве.

Согласно ожиданиям продолжится увеличение авторынка также в этом году. За прошлый год в Южной Америке местные автоцентры продали 3,045 млн авто (плюс 13,9%). Список самых крупных авторынков включает Японию (+5,6%; 5,167 млн авто), Канаду (+4,5%; 2,035 млн авто), Южную Корею (-1,8%; 1 752 000 авто).
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Добавил: tantan61 Вчера, 20:40
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