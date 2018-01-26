Молодая девушка из Ростова гордится статусом содержанки и откровенно рассказала о своей жизни в сетях

Девушка не скрывает своих отношений с богатым мужчиной, а также подчеркнула, что ее жизнь стала насыщенной благодаря путешествиям и покупкам. Также кавалеры часто дарят своим возлюбленным небольшой бизнес, так что после разрыва отношений не нужно переживать о средствах. Кроме того, не все содержанки становятся алкоголичками или наркоманками, но имеют возможности для спортивных тренировок и хорошего питания, позволяющего родить здоровых детей.Ростовчанка позитивно относится к негативным сообщениям в свой адрес, потому что считает их просто человеческой завистью. Некоторые лица согласились, что легкая жизнь всегда привлекательнее, чем тяжелый труд. Но большинство пользователей не согласны иметь интимные отношения с “папиками”, которые им противны.