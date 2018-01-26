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Молодая девушка из Ростова гордится статусом содержанки и откровенно рассказала о своей жизни в сетях
Молодая девушка из Ростова гордится статусом содержанки и откровенно рассказала о своей жизни в сетях. Она также отметила, что прекрасно понимает, почему некоторые особы из этой категории часто осуждаются людьми.

Девушка не скрывает своих отношений с богатым мужчиной, а также подчеркнула, что ее жизнь стала насыщенной благодаря путешествиям и покупкам. Также кавалеры часто дарят своим возлюбленным небольшой бизнес, так что после разрыва отношений не нужно переживать о средствах. Кроме того, не все содержанки становятся алкоголичками или наркоманками, но имеют возможности для спортивных тренировок и хорошего питания, позволяющего родить здоровых детей.

Молодая девушка из Ростова гордится статусом содержанки и откровенно рассказала о своей жизни в сетях


Ростовчанка позитивно относится к негативным сообщениям в свой адрес, потому что считает их просто человеческой завистью. Некоторые лица согласились, что легкая жизнь всегда привлекательнее, чем тяжелый труд. Но большинство пользователей не согласны иметь интимные отношения с “папиками”, которые им противны.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:02
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