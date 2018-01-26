Лиза Полыгалова бросила Ивана Барзикова, потому что он не изменился

"Я приняла предложение. Первые пару дней всё было нормально, но потом я поняла, что Ваня ни на грамм не изменился, и что любви, о которой он мне говорил, нет», - написала Лиза.

Поклонники пары, которым не удалось долго радоваться восстановлению романа, мало ждали и объяснения причин его расторжения. Как известно, возлюбленные после примирения отправились в Германию, где встретили Новый год, а через семь дней удалили совестные фотографии в Instagram.Сейчас Полыгалова очень жалеет о своём решении вернуться к Барзикову. При этом именно экс-участник "Дома-2" поспособствовал тому, чтобы девушка отправилась с ним отмечать Новый год в Германии. Однако парень совсем не изменился, это и расстроило девушку.Кроме того, если верить Лизе, Иван постоянно ей указывал и считался лишь со своим мнением, что тоже не могло не вывести её из себя. Парень даже успел попросить любимую отказаться от занятий спортом, но Полыгалова, конечно, не согласилась.