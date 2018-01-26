Лиза Полыгалова бросила Ивана Барзикова, потому что он не изменился
Лиза Полыгалова и Иван Барзиков не так давно порадовали фанатов возобновлением отношений, но потом быстро расстались снова, и вскоре девушка решила рассказать, что же на самом деле у них произошло.
Поклонники пары, которым не удалось долго радоваться восстановлению романа, мало ждали и объяснения причин его расторжения. Как известно, возлюбленные после примирения отправились в Германию, где встретили Новый год, а через семь дней удалили совестные фотографии в Instagram.
Сейчас Полыгалова очень жалеет о своём решении вернуться к Барзикову. При этом именно экс-участник "Дома-2" поспособствовал тому, чтобы девушка отправилась с ним отмечать Новый год в Германии. Однако парень совсем не изменился, это и расстроило девушку.
Кроме того, если верить Лизе, Иван постоянно ей указывал и считался лишь со своим мнением, что тоже не могло не вывести её из себя. Парень даже успел попросить любимую отказаться от занятий спортом, но Полыгалова, конечно, не согласилась.
Поклонники пары, которым не удалось долго радоваться восстановлению романа, мало ждали и объяснения причин его расторжения. Как известно, возлюбленные после примирения отправились в Германию, где встретили Новый год, а через семь дней удалили совестные фотографии в Instagram.
Сейчас Полыгалова очень жалеет о своём решении вернуться к Барзикову. При этом именно экс-участник "Дома-2" поспособствовал тому, чтобы девушка отправилась с ним отмечать Новый год в Германии. Однако парень совсем не изменился, это и расстроило девушку.
"Я приняла предложение. Первые пару дней всё было нормально, но потом я поняла, что Ваня ни на грамм не изменился, и что любви, о которой он мне говорил, нет», - написала Лиза.
Кроме того, если верить Лизе, Иван постоянно ей указывал и считался лишь со своим мнением, что тоже не могло не вывести её из себя. Парень даже успел попросить любимую отказаться от занятий спортом, но Полыгалова, конечно, не согласилась.