АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Вишну: Незримые стражи сокровищ индийского храма Падманабхасвами веками преследуют неразумных грабителей
EUR 69.46 USD 55.93
Курс валют на 26.01.2018

Лиза Полыгалова бросила Ивана Барзикова, потому что он не изменился
Лиза Полыгалова и Иван Барзиков не так давно порадовали фанатов возобновлением отношений, но потом быстро расстались снова, и вскоре девушка решила рассказать, что же на самом деле у них произошло.

Поклонники пары, которым не удалось долго радоваться восстановлению романа, мало ждали и объяснения причин его расторжения. Как известно, возлюбленные после примирения отправились в Германию, где встретили Новый год, а через семь дней удалили совестные фотографии в Instagram.

Лиза Полыгалова бросила Ивана Барзикова, потому что он не изменился

Сейчас Полыгалова очень жалеет о своём решении вернуться к Барзикову. При этом именно экс-участник "Дома-2" поспособствовал тому, чтобы девушка отправилась с ним отмечать Новый год в Германии. Однако парень совсем не изменился, это и расстроило девушку.

"Я приняла предложение. Первые пару дней всё было нормально, но потом я поняла, что Ваня ни на грамм не изменился, и что любви, о которой он мне говорил, нет», - написала Лиза.

Кроме того, если верить Лизе, Иван постоянно ей указывал и считался лишь со своим мнением, что тоже не могло не вывести её из себя. Парень даже успел попросить любимую отказаться от занятий спортом, но Полыгалова, конечно, не согласилась.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:48
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lady Gaga покорила фолловеров Instagram фото на
На продажу выставлен бронированный автобус
Лиза Полыгалова бросила Ивана Барзикова, потому
Мадонна удивила Instagram некрасивым снимком
Курбан Омаров научился контролировать свою
Ученые: В древности на поверхности Марса текли
Просмотреть все новости