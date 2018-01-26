Курбан Омаров научился контролировать свою ревность
Курбан Омаров, являющийся супругом Ксении Бородиной, рассказал подписчикам, что со временем его отношения с популярной телеведущей становятся только лучше, а на сегодняшний день чувствует себя абсолютно счастливым человеком.
Мужчина признался, что раньше очень ревновал Ксению, но с годами научился справляться со своими эмоциями и мыслить в правильном направлении. Курбан не избавился от чувства ревности, но теперь полностью контролирует себя, сохраняя холодный ум.
Омаров добавил, что не пытается захватить неоспоримое лидерство в семье, когда все вопросы решает только мужчина. Он чувствует, что в его доме должна быть иная модель, позволяющая каждому иметь возможность высказаться и влиять на окончательный результат в каком-либо разбирательстве.
Мужчина признался, что раньше очень ревновал Ксению, но с годами научился справляться со своими эмоциями и мыслить в правильном направлении. Курбан не избавился от чувства ревности, но теперь полностью контролирует себя, сохраняя холодный ум.
Омаров добавил, что не пытается захватить неоспоримое лидерство в семье, когда все вопросы решает только мужчина. Он чувствует, что в его доме должна быть иная модель, позволяющая каждому иметь возможность высказаться и влиять на окончательный результат в каком-либо разбирательстве.