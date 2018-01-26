АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Вишну: Незримые стражи сокровищ индийского храма Падманабхасвами веками преследуют неразумных грабителей
EUR 69.46 USD 55.93
Курс валют на 26.01.2018

Курбан Омаров научился контролировать свою ревность
Курбан Омаров, являющийся супругом Ксении Бородиной, рассказал подписчикам, что со временем его отношения с популярной телеведущей становятся только лучше, а на сегодняшний день чувствует себя абсолютно счастливым человеком.

Мужчина признался, что раньше очень ревновал Ксению, но с годами научился справляться со своими эмоциями и мыслить в правильном направлении. Курбан не избавился от чувства ревности, но теперь полностью контролирует себя, сохраняя холодный ум.

Курбан Омаров научился контролировать свою ревность

Омаров добавил, что не пытается захватить неоспоримое лидерство в семье, когда все вопросы решает только мужчина. Он чувствует, что в его доме должна быть иная модель, позволяющая каждому иметь возможность высказаться и влиять на окончательный результат в каком-либо разбирательстве.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:37
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lady Gaga покорила фолловеров Instagram фото на
На продажу выставлен бронированный автобус
Лиза Полыгалова бросила Ивана Барзикова, потому
Мадонна удивила Instagram некрасивым снимком
Курбан Омаров научился контролировать свою
Ученые: В древности на поверхности Марса текли
Просмотреть все новости