Стоимость нового внедорожника Geely Boyue стартует от 101 800 юаней

У китайских дилеров внедорожник Geely Boyue появится в продаже весной текущего года. В моторную линейку автомобиля входит атмосферный двигатель ёмкостью 2,0 литра мощностью 141 лошадиную силу и 1,8-литровый турбомотор, выдающий 163 и 184 «лошади». Автомобиль будет оснащён, как передним, так и полным приводом.Рестайлинговый кроссовер Geely Boyue получил улучшенную шумоизоляцию, переработанные бамперы и видоизменённые задние фонари. В салоне внедорожника появилась переработанная панель, современная мультимедийная система с сенсорным управлением, система управления воздухом, автоматическая парков и электронный стояночный тормоз.