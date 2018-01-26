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Саймон Марданшин отказался от "волшебства" с Еленой Хроминой на семь дней
Бывшая пассия Романа Гриценко Елена Хромина, которая на днях появилась на "Острове любви", решила рассказать подписчикам о своих отношениях с Саймоном Марданшином.

Как поведала Хромина, Марданшин нравится ей, однако парень с недоверием относится к девушкам, поэтому отказался от "волшебства" с ней на семь дней, и Елена приняла эту проверку. По её словам, Саймон просто хочет посмотреть, как у них будут развиваться именно отношения, а не интимная жизнь.

Саймон Марданшин отказался от "волшебства" с Еленой Хроминой на семь дней

"Для него важно, чтобы мы познали друг друга. Вот и говорите потом о животной страсти и моей, как вы говорите, легкодоступности. Хватит уже меня критиковать", - гласит часть поста Хроминой.

До Хроминой, напомним, Марданшин встречался с Марго Овсянниковой, но расстался с ней, увидев в её телефоне переписку, из которой сделал вывод, что блондинка увлечена эскорт-услугами, хоть сама она и уверяет, что это не так. При этом на стороне Марго оказались не только многие зрители, но и бывшая проектная девушка Саймона Мэри Кулешова, раскритиковавшая загорелого атлета на ток-шоу в городских квартирах.

Овсянникова, в свою очередь, уже отошла от измены Марданшина с Хроминой и хочет закрутить роман с Алексеем Чайчицем.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:27
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