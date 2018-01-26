Ученые: Мороженое способствует уменьшению веса у женщин

В 2002 году диетолог Холли МакКорд выпустила собственную книгу. В ней появилась впервые информация, что мороженое уменьшает вес. МакКорд отмечает, что в рамках нормализованного пищевого режима стоит потреблять данный молочный продукт. Желающим похудеть ежедневно нужно употреблять не больше 1500 калорий. Данная пища должна включать мороженное. Десерт обеспечивает насыщение вследствие большого количества кальция.Учёные выяснили, что мороженое обеспечивает поддерживание здорового веса для женщин среднего/пожилого возраста. Потребление мороженного делает людей счастливыми, влияя на определенные мозговые зоны. По заявлениям экспертов к такой диете нужно подходить осторожно. Такой десерт может являться причиной повышения риска хронических недугов и утраты спортивных способностей.