Супругу Федора Бондарчука заподозрили в беременности

Паулина Андреева и Федор Бондарчук крайне редко радуют поклонников совместными походами в свет, именно поэтому, каждое их пребывание вместе порождает волну обсуждений. А недавно возлюбленные появились вместе на премьерном показе картины «Селфи», в которой кинорежиссер сыграл в одной из ведущих ролей. Паулина Андреева выбрала для такого мероприятия черное длинное платье, которое скрывало ее фигуру.Образ знаменитости породил массу слухов об ее беременности. А уверенности к этим словам добавил факт поведения влюбленных. Пара нисколько себя не сдерживала, улыбались и с необыкновенной нежностью смотрели друг на друга, что только усилило волну слухов.Хотя это уже не впервые зрители думают о ее беременности. Систематически, после того, как знаменитость надевает странный наряд, рождаются слухи об ее интересном положении. На данный момент никаких подтверждающих заявлений сделано не было.