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Супругу Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Пользователи решили, что возлюбленная кинорежиссера Федора Бондарчука киноактриса Паулина Андреева беременна. А причиной для сплетен и домыслов стало платье знаменитости, в котором она появилась на премьере кинокартины «Селфи».

Супругу Федора Бондарчука заподозрили в беременности


Паулина Андреева и Федор Бондарчук крайне редко радуют поклонников совместными походами в свет, именно поэтому, каждое их пребывание вместе порождает волну обсуждений. А недавно возлюбленные появились вместе на премьерном показе картины «Селфи», в которой кинорежиссер сыграл в одной из ведущих ролей. Паулина Андреева выбрала для такого мероприятия черное длинное платье, которое скрывало ее фигуру.

Образ знаменитости породил массу слухов об ее беременности. А уверенности к этим словам добавил факт поведения влюбленных. Пара нисколько себя не сдерживала, улыбались и с необыкновенной нежностью смотрели друг на друга, что только усилило волну слухов.

Хотя это уже не впервые зрители думают о ее беременности. Систематически, после того, как знаменитость надевает странный наряд, рождаются слухи об ее интересном положении. На данный момент никаких подтверждающих заявлений сделано не было.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 18:54
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