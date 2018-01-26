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Вальтер Соломенцев прибыл в Санкт-Петербург за Олесей Лисовской
Бывший священник Вальтер Соломенцев, который никак не может забыть Олесю Лисовскую и продолжает её преследовать, отправился за ней и в Санкт-Петербург, куда не так давно на постоянное место жительства перебралась бывшая участница "Дома-2".

Вальтер назвал Олесю не очень умной, а также предположил, что девушка любит его на самом деле, хоть и говорила прежде она сама, что более к нему чувств никаких не испытывает. Соломенцев же своей бывшей пассии верить не торопится и уже приехал в Санкт-Петербург, чтобы выяснить отношения и поговорить, если представится случай, с новым кавалером телевизионной звезды.

Вальтер Соломенцев прибыл в Санкт-Петербург за Олесей Лисовской

"Опять началось. Я немного боюсь, поэтому везде его заблокировала. Общих знакомых в Питере у нас нет, не знаю, как он найдёт меня", - написала в Instagram Олеся.

Вальтер Соломенцев прибыл в Санкт-Петербург за Олесей Лисовской

Лисовская также отметила, что Соломенцев знает о её болях в ногах и может предложить свою помощь, однако встречаться с ним ей всё равно не хочется.

Вальтер и Олеся, напомним, познакомились на телестройке канала ТНТ. Именно там между ними появилась дружба, а потом и любовь. После обоюдного ухода за ворота девушка сочла, что парень просто использовал её для пиара и решила расстаться с этим человеком.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:02
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