Вальтер Соломенцев прибыл в Санкт-Петербург за Олесей Лисовской

"Опять началось. Я немного боюсь, поэтому везде его заблокировала. Общих знакомых в Питере у нас нет, не знаю, как он найдёт меня", - написала в Instagram Олеся.

Вальтер назвал Олесю не очень умной, а также предположил, что девушка любит его на самом деле, хоть и говорила прежде она сама, что более к нему чувств никаких не испытывает. Соломенцев же своей бывшей пассии верить не торопится и уже приехал в Санкт-Петербург, чтобы выяснить отношения и поговорить, если представится случай, с новым кавалером телевизионной звезды.Лисовская также отметила, что Соломенцев знает о её болях в ногах и может предложить свою помощь, однако встречаться с ним ей всё равно не хочется.Вальтер и Олеся, напомним, познакомились на телестройке канала ТНТ. Именно там между ними появилась дружба, а потом и любовь. После обоюдного ухода за ворота девушка сочла, что парень просто использовал её для пиара и решила расстаться с этим человеком.