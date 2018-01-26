Пенсионер из Индонезии построил "двухголовый" автомобиль

Пенсионер-автомеханик из Западной Явы построил седан Toyota Limbo с двумя кабинами. Для этого изобретателю понадобились два разрезанных на пополам автомобиля, которые были сварены между собой. «Двухголовый» автомобиль получил два рулевых колеса, два комплекта педалей, два силовых агрегата и других деталей.Что интересно, уникальным транспортным средством могут управлять два шофёра. По словам пенсионера, в создании «двухголового» автомобиля ему помогал мастер из его собственного автосервиса.В первый день поездки на необычном автомобиле пенсионера остановил полицейский и запретил ему передвигаться по дорогам общего пользования. Теперь изобретатель из Индонезии показывает свою машину на специальных мероприятиях и ездит на ней только по закрытым трассам.