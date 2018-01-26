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Пенсионер из Индонезии построил "двухголовый" автомобиль
Пенсионер из Индонезии создал на базе японского седана Toyota Limbo «двухголовый» автомобиль. На изготовление интересного транспортного средства у 71-летнего индонезийца ушло полгода.

Пенсионер из Индонезии построил "двухголовый" автомобиль


Пенсионер-автомеханик из Западной Явы построил седан Toyota Limbo с двумя кабинами. Для этого изобретателю понадобились два разрезанных на пополам автомобиля, которые были сварены между собой. «Двухголовый» автомобиль получил два рулевых колеса, два комплекта педалей, два силовых агрегата и других деталей.

Что интересно, уникальным транспортным средством могут управлять два шофёра. По словам пенсионера, в создании «двухголового» автомобиля ему помогал мастер из его собственного автосервиса.

В первый день поездки на необычном автомобиле пенсионера остановил полицейский и запретил ему передвигаться по дорогам общего пользования. Теперь изобретатель из Индонезии показывает свою машину на специальных мероприятиях и ездит на ней только по закрытым трассам.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 18:38
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