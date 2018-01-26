Алена Водонаева считает интим в преклонном возрасте противоестественным

Во время интервью представителям прессы Водонаева призналась, что ей стало очень грустно, когда узнала о решении западных продюсеров не снимать третью часть знаменитой киноленты "Секс в большой городе". Две предыдущие части фильма пришлись ей по вкусу, поэтому она с нетерпением ждала продолжения.Беседа зашла в откровенную плоскость, и Водонаева рассказала о сексе в солидном возрасте. Телезвезда оценивает это как что-то противоестественное, ведь люди в 70-летнем возрасте уже не обладают той красотой, которая у них была в молодости.Стоит сказать, что далеко не все интернет-пользователи согласились с мнением Алены, ведь они уверены, что женщина может выглядеть сексуально в любом возрасте, но для этого нужно ухаживать за собой.