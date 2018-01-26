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Алена Водонаева считает интим в преклонном возрасте противоестественным
Экс-участница популярного телешоу "Дом-2" Алена Водонаева рассказала, что думает об интиме в 70-летнем возрасте, а также высказалась по поводу съёмок третьей части фильма "Секс в большом городе".

Во время интервью представителям прессы Водонаева призналась, что ей стало очень грустно, когда узнала о решении западных продюсеров не снимать третью часть знаменитой киноленты "Секс в большой городе". Две предыдущие части фильма пришлись ей по вкусу, поэтому она с нетерпением ждала продолжения.

Алена Водонаева считает интим в преклонном возрасте противоестественным

Беседа зашла в откровенную плоскость, и Водонаева рассказала о сексе в солидном возрасте. Телезвезда оценивает это как что-то противоестественное, ведь люди в 70-летнем возрасте уже не обладают той красотой, которая у них была в молодости.

Стоит сказать, что далеко не все интернет-пользователи согласились с мнением Алены, ведь они уверены, что женщина может выглядеть сексуально в любом возрасте, но для этого нужно ухаживать за собой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:16
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