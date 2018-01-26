Ученые: В древности на поверхности Марса текли реки после выпадения снега

Раньше эксперты предполагали, что они могли быть образованы подземными водами во время движения, когда источники пытались выйти наружу. Однако длительное исследование показало, что происходило на Красной планете много миллиардов лет назад.С помощью модели Земли ученые заметили, как воздушные массы после испарения становятся дождем, оставляющим аналогичные следы благодаря рекам, текущим в горах. Рельеф небесного тела похож на этот аналог, так что версия о снегопадах может оказаться реальностью.