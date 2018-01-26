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На продажу выставлен бронированный автобус Маргарет Тэтчер
Бронированный автобус, в котором по Северной Ирландии ездила Маргарет Тэтчер, являющаяся главой британского правительства, выставили на продажу.

На продажу выставлен бронированный автобус Маргарет Тэтчер

Владелец данного транспортного средства собирается продать автобус за 25 тысяч фунтов стерлингов, несмотря на то, что первоначальная стоимость транспорта составляла 5 миллионов фунтов стерлингов. Выставленный на продажу автобус наделили пуленепроницаемой и звуконепроницаемой капсулой. Транспортное средство в себя вмещает 36 человек. Авто весит 17,5 тонн. Автобус оснащается 12-литровым дизельным мотором с механическим нагнетателем. Транспорт может разгоняться до 130 км/час.

Список оснащения автобуса включает непробиваемые шины, замкнутую систему подачи воздуха со специальными фильтрами, защищающими от радиационных, химических, биологических загрязняющих веществ. Модель создали после покушения на Маргарет Тэтчер, совершённого в 1984 г. экстремистами из ИРА.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:50
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