На продажу выставлен бронированный автобус Маргарет Тэтчер

Владелец данного транспортного средства собирается продать автобус за 25 тысяч фунтов стерлингов, несмотря на то, что первоначальная стоимость транспорта составляла 5 миллионов фунтов стерлингов. Выставленный на продажу автобус наделили пуленепроницаемой и звуконепроницаемой капсулой. Транспортное средство в себя вмещает 36 человек. Авто весит 17,5 тонн. Автобус оснащается 12-литровым дизельным мотором с механическим нагнетателем. Транспорт может разгоняться до 130 км/час.Список оснащения автобуса включает непробиваемые шины, замкнутую систему подачи воздуха со специальными фильтрами, защищающими от радиационных, химических, биологических загрязняющих веществ. Модель создали после покушения на Маргарет Тэтчер, совершённого в 1984 г. экстремистами из ИРА.