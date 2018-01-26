Слухи о разводе Эллы Сухановой и Игоря Трегубенко подтвердились

«Заплатил 650 за госпошлину, и через месяц ты уже совершенно с другим свидетельством! The End», - написала Элла в социальной сети.

Прежде, как бы часто ни говорили поклонники, что супруги, кажется, уже не вместе, Элла то и дело заявляла, что просто не любит путешествовать со своей второй половинкой, предпочитая брать с собой подруг, и поэтому в соц-сети в последнее время не публикует фотографии с парнем. Игорь, в свою очередь, тоже делал вид, что не понимает, почему все говорят о его расставании с женой. Но теперь все точки над "и" расставлены, а поклонники больше не терзают себя сомнениями.Поклонники, конечно, не на шутку расстроились от такой новости, однако многие из них отметили, что лучше действительно расстаться, если никак не получается "склеить разбитую чашу", поскольку быть вместе в таком случае - делать себе же хуже.Некогда в СМИ писали, что Элла изменяла с богатым любовником своему мужу, который не так много зарабатывал.