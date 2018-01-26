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Слухи о разводе Эллы Сухановой и Игоря Трегубенко подтвердились
Слухи о разводе Эллы Сухановой и Игоря Трегубенко, которые давно уже циркулируют в прессе, подтвердились, чему поспособствовала сама звезда "Дома-2", прежде рьяно опровергавшая предположения о её расставании с мужем.

Прежде, как бы часто ни говорили поклонники, что супруги, кажется, уже не вместе, Элла то и дело заявляла, что просто не любит путешествовать со своей второй половинкой, предпочитая брать с собой подруг, и поэтому в соц-сети в последнее время не публикует фотографии с парнем. Игорь, в свою очередь, тоже делал вид, что не понимает, почему все говорят о его расставании с женой. Но теперь все точки над "и" расставлены, а поклонники больше не терзают себя сомнениями.

Слухи о разводе Эллы Сухановой и Игоря Трегубенко подтвердились

«Заплатил 650 за госпошлину, и через месяц ты уже совершенно с другим свидетельством! The End», - написала Элла в социальной сети.

Поклонники, конечно, не на шутку расстроились от такой новости, однако многие из них отметили, что лучше действительно расстаться, если никак не получается "склеить разбитую чашу", поскольку быть вместе в таком случае - делать себе же хуже.

Некогда в СМИ писали, что Элла изменяла с богатым любовником своему мужу, который не так много зарабатывал.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:23
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