Ольга Бузова в апреле приедет с концертной программой в Северную Осетию

32-летняя поп-исполнительница прибудет со своей концертной программой в Северную Осетию 29 апреля, где исполнит все свои зажигательные хиты, покажет все эпатажные наряды.Стоит отметить, что Бузова собиралась порадовать жителей главного города Северной Осетии-Алании в конце осени прошлого года, но выступление по неведомым причинам сорвалось.Пока нет информации по поводу площадки, на которой звезда скандальной телестройки будет выступать, но организаторы обещают, что в любом случае это будет отличное музыкальное шоу.А тем временем Ольга не забывает и о театральной деятельности: сегодня, 26 января, она выступит в рамках постановки "Мужчина нарасхват" в Йошкар-Оле, а завтра порадует публику в Чебоксарах. 28 числа Бузова и её коллеги по сцене Aнтон Лирник, Евгений Никишин и Сергей Писаренко отправятся покорять Казань.