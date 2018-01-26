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Ольга Бузова в апреле приедет с концертной программой в Северную Осетию
На странице Ольги Бузовой в социальной сети появился график гастролей певицы на 2017 год, где значится также Владикавказ.

32-летняя поп-исполнительница прибудет со своей концертной программой в Северную Осетию 29 апреля, где исполнит все свои зажигательные хиты, покажет все эпатажные наряды.

Ольга Бузова в апреле приедет с концертной программой в Северную Осетию

Стоит отметить, что Бузова собиралась порадовать жителей главного города Северной Осетии-Алании в конце осени прошлого года, но выступление по неведомым причинам сорвалось.

Пока нет информации по поводу площадки, на которой звезда скандальной телестройки будет выступать, но организаторы обещают, что в любом случае это будет отличное музыкальное шоу.

А тем временем Ольга не забывает и о театральной деятельности: сегодня, 26 января, она выступит в рамках постановки "Мужчина нарасхват" в Йошкар-Оле, а завтра порадует публику в Чебоксарах. 28 числа Бузова и её коллеги по сцене Aнтон Лирник, Евгений Никишин и Сергей Писаренко отправятся покорять Казань.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:14
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