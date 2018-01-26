Поклонники назвали певицу Пелагею нежным цветком из-за белого наряда
В сетях появились снимки со съемок “Голос. Дети”, где певица Пелагея является членом жюри. Поклонники сразу назвали звезду нежным цветком из-за белого наряда и опубликовали их на своих страницах.
Исполнительница решила позировать перед камерой в удлиненном платье, дополнив образ черными в белый горошек туфлями и хвостом. Поклонники были в восторге от столь женственного образа певицы Пелагеи, сразу назвав ее красавицей с очаровательной улыбкой на лице.
Только недавно пользователи сетей узнали, что членами жюри стали Валерий Меладзе и Баста, который до этого времени работал только со взрослой категорией участников. Дмитрий Нагиев остается ведущим шоу, а его партнерша Агата Муцениеце заменила ведущую Светлану Зейналову, готовящуюся снова стать матерью.
Исполнительница решила позировать перед камерой в удлиненном платье, дополнив образ черными в белый горошек туфлями и хвостом. Поклонники были в восторге от столь женственного образа певицы Пелагеи, сразу назвав ее красавицей с очаровательной улыбкой на лице.
Только недавно пользователи сетей узнали, что членами жюри стали Валерий Меладзе и Баста, который до этого времени работал только со взрослой категорией участников. Дмитрий Нагиев остается ведущим шоу, а его партнерша Агата Муцениеце заменила ведущую Светлану Зейналову, готовящуюся снова стать матерью.