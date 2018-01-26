Мадонна удивила Instagram некрасивым снимком топлес

Мадонна в последнее время просто шокирует фанатов своими выходками. Раньше певица демонстрировала свои небритые подмышки и привлекла даже к этому свою дочку. Артистка не боится выкладывать фото без макияжа и надевать сексуальные наряды. Но искренне удивило поклонников последнее фото звезды. Мадонна на нём изображена топлес и даже показала часть своей груди.Фанаты в комментариях написали, что выглядит это некрасиво. По их мнению, грудь певицы с возрастом уже не упруга, при этом сама композиция на фото не очень сексуальна. Однако нашлись и те подписчики, которым публикация понравилась. Пост Мадонны в течение четырёх часов сумел собрать около 100 тысяч отметок «Мне нравиться» и более 4 тысяч комментариев.