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Мадонна удивила Instagram некрасивым снимком топлес
Пятидесятидевятилетняя исполнительница песен Мадонна удивила поклонников в Instagram некрасивой публикацией топлес. Соски на снимке звезда "зарисовала" при помощи фотошопа, а часть бюста прикрыла сумочкой.

Мадонна удивила Instagram некрасивым снимком топлес

Мадонна в последнее время просто шокирует фанатов своими выходками. Раньше певица демонстрировала свои небритые подмышки и привлекла даже к этому свою дочку. Артистка не боится выкладывать фото без макияжа и надевать сексуальные наряды. Но искренне удивило поклонников последнее фото звезды. Мадонна на нём изображена топлес и даже показала часть своей груди.

Фанаты в комментариях написали, что выглядит это некрасиво. По их мнению, грудь певицы с возрастом уже не упруга, при этом сама композиция на фото не очень сексуальна. Однако нашлись и те подписчики, которым публикация понравилась. Пост Мадонны в течение четырёх часов сумел собрать около 100 тысяч отметок «Мне нравиться» и более 4 тысяч комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:40
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