Хейтеры посмеялись над Александрой Черно, отказавшейся встречаться с Михаилом Вырским

"Да, мы целовались, обнимались, ходили за периметр. Потом я поняла, что не моё. Я начала сразу говорить, что он не такой, как мне нужен. И голос не такой, и все вообще не так. Вырский — не тот, кто мне нужен", - добавила участница "Дома-2".

Александра объяснила, что Михаил слишком спокойный молодой человек, а такие её не привлекали никогда. Девушка не узрела в нём "огня", поэтому может быть для него хорошим другом, но не возлюбленной. Хейтеры уже посмеялись над Черно, заявив, что Вырский только рад тому, что не нужен ей, и чтобы привлечь хоть кого-то, ей необходимо сперва похудеть.В данный момент Черно уже находится на "Острове любви", где некогда пыталась возобновить отношения с Иосифом Оганесяном, но тогда ничего не получилось и девушка была вынуждена вернуться на Поляну. На днях Александра призналась в блоге, что не может жить без Иосифа, в связи с чем намерена сделать, всё, чтобы вернуться к парню. И сделать это ей удалось.