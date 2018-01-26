АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Вишну: Незримые стражи сокровищ индийского храма Падманабхасвами веками преследуют неразумных грабителей
EUR 69.46 USD 55.93
Курс валют на 26.01.2018

Хейтеры посмеялись над Александрой Черно, отказавшейся встречаться с Михаилом Вырским
Александра Черно, которая какое-то время хотела отношений с Михаилом Вырским, и даже, как кажется зрителям, преследовала его на каждом шагу, неожиданно заявила, что этот парень - не тот, кто ей нужен.

Александра объяснила, что Михаил слишком спокойный молодой человек, а такие её не привлекали никогда. Девушка не узрела в нём "огня", поэтому может быть для него хорошим другом, но не возлюбленной. Хейтеры уже посмеялись над Черно, заявив, что Вырский только рад тому, что не нужен ей, и чтобы привлечь хоть кого-то, ей необходимо сперва похудеть.

Хейтеры посмеялись над Александрой Черно, отказавшейся встречаться с Михаилом Вырским

"Да, мы целовались, обнимались, ходили за периметр. Потом я поняла, что не моё. Я начала сразу говорить, что он не такой, как мне нужен. И голос не такой, и все вообще не так. Вырский — не тот, кто мне нужен", - добавила участница "Дома-2".

В данный момент Черно уже находится на "Острове любви", где некогда пыталась возобновить отношения с Иосифом Оганесяном, но тогда ничего не получилось и девушка была вынуждена вернуться на Поляну. На днях Александра призналась в блоге, что не может жить без Иосифа, в связи с чем намерена сделать, всё, чтобы вернуться к парню. И сделать это ей удалось.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:53
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lady Gaga покорила фолловеров Instagram фото на
На продажу выставлен бронированный автобус
Лиза Полыгалова бросила Ивана Барзикова, потому
Мадонна удивила Instagram некрасивым снимком
Курбан Омаров научился контролировать свою
Ученые: В древности на поверхности Марса текли
Просмотреть все новости