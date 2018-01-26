Ксения Бородина рассказала, что всегда устанавливает свои границы в общении с людьми

Подписчики знают, что Ксения любит публиковать посты, в которых рассуждает на интересные темы. Так, накануне звезда шоу-бизнеса решила обсудить с фанатами новую тему, которая касается людей, считающихся особенно вспыльчивыми и конфликтными.Бородина объяснила, что, как правило, такие люди терпят плохое отношение со стороны близких, коллег по работе или друзей, не в силах ответить чем-то. Негативные эмоции копятся в душе, и всё это, безусловно, требует выплеска, который происходит на других людей, ещё более слабохарактерных.По мнению ведущей "Дома-2", раздражение вызывает, когда люди нарушают границы, но порой человек сам не может определить их расположение. Ксения убеждена, что терпеть плохое обращение нельзя.Телеведущая добавила, что всегда обозначает свои границы, поэтому порой она может казаться несколько грубой, но то необходимая мера, позволяющая ей чувствовать себя хорошо.