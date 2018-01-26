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Поклонники уверены, что Рита Агибалова и Павел Марсо расстались
Бывшая участница "Дома-2" Рита Агибалова, дождавшаяся ключей от выигранной на проекте квартиры, занимается её ремонтом одна, и это очень странно, так как у девушки есть Павел Марсо.

Впрочем, многие фолловеры уже перестали считать их парой, и даже уверены, что больше этих молодых людей ничего не связывает. Прежде Рита объясняла фотографии, на которых нет Павла, нежеланием любимого фотографироваться, а теперь, когда телезвезда занимается одна и ремонтом жилища, поклонники стали думать, что он уже и не любимый вовсе. При этом Агибалова продолжает неустанно утверждать обратное.

Поклонники уверены, что Рита Агибалова и Павел Марсо расстались

На днях Рита похвасталась квартирой, где ещё следует сделать ремонт. Стены теперь принадлежат ей, поэтому волноваться и думать, что организаторы реалити-шоу не выдадут то, что обещали, больше не нужно. Планировалось, что девушка будет жить в новой квартире вместе с Марсо, и мужчина, конечно же, поможет с ремонтом.

Прежде появились слухи, согласно которым дочка Риты на самом деле не от Павла, а от участника "Дома-2", который некогда крутил с ней роман. В данный момент у пользователей популярно мнение, что именно это и стало причиной того, что Марсо больше не видно рядом с Агибаловой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:28
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