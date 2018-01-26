КПРФ внесла в Госдуму законопроект о закреплении крипторубля как платежного средства

Парламентарий от КПРФ Ризван Курбанов внес в Госдуму законопроект о закреплении за криптовалютой статуса официального платежного средства. Это даст возможность рядовому инвестору с минимальной комиссией (до 1%) совершать транзакции, в том числе и переводить свои денежные средства за рубеж. При этом будет отсечена посредническая деятельность банков, которые совершают транзакции за гораздо больший процент - от 5% до 9%", - поясняет ведущий эксперт в области оборота криптовалюты Светлана Лобарева (российская компания business.bitclubproject.com).Эта "национализация платежей и всех остальных транзакций", по мнению российских коммунистов, является лучшим методом борьбы с капиталистическими группами, которые монополизировали финансовую сферу. Центробанк России, напротив, выступил против обмена криптовалют на рубли - подав в госдуму свой "капиталистический" законопроект, по словам коммунистов.