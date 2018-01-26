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Курс валют на 26.01.2018

КПРФ внесла в Госдуму законопроект о закреплении крипторубля как платежного средства
КПРФ внесла проект закона по которому криптовалюта может стать законным финансовым средством всех россиян без посредничества банков. В случае принятия такого закона, любой гражданин сможет осуществлять все транзакции без посредников, используя свои гаджеты - считает ведущий эксперт криптовалют Светлана Лобарева.

Парламентарий от КПРФ Ризван Курбанов внес в Госдуму законопроект о закреплении за криптовалютой статуса официального платежного средства. Это даст возможность рядовому инвестору с минимальной комиссией (до 1%) совершать транзакции, в том числе и переводить свои денежные средства за рубеж. При этом будет отсечена посредническая деятельность банков, которые совершают транзакции за гораздо больший процент - от 5% до 9%", - поясняет ведущий эксперт в области оборота криптовалюты Светлана Лобарева (российская компания business.bitclubproject.com).

Эта "национализация платежей и всех остальных транзакций", по мнению российских коммунистов, является лучшим методом борьбы с капиталистическими группами, которые монополизировали финансовую сферу. Центробанк России, напротив, выступил против обмена криптовалют на рубли - подав в госдуму свой "капиталистический" законопроект, по словам коммунистов.

КПРФ внесла в Госдуму законопроект о закреплении крипторубля как платежного средства
dzen / Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:10
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