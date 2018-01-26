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Ольга Бузова разозлила хейтеров поздравлением с Днём студента
25 января россияне отмечали Татьянин день, также известный как День студента. Поздравить соотечественников с праздником решила и Ольга Бузова.

32-летняя телеведущая и певица призналась, что в годы студенчества очень любила этот праздник, поэтому хорошие воспоминания до сих пор яркие.

Ольга Бузова разозлила хейтеров поздравлением с Днём студента

От своего имени Ольга поздравила всех учащихся и пожелала им хорошей успеваемости, а также не стесняться проявлять такие качества, как дерзость и устремлённость на пути к достижению поставленных целей.

Стоит отметить, что далеко не все обрадовались поздравлению Бузовой: некоторые считают, что телеведущая лукавит, когда говорит о том или ином любимом празднике. Хейтеры, кроме того, не забыли напомнить, как звезда шоу-бизнеса не раз попадала в глупые ситуации, когда демонстрировала недостаточную образованность. В последний раз такой случай произошёл во время телешоу "Вечерний Ургант", где Ольга впервые приняла участие в качестве гостьи.

Антифанаты считают, что нынешнее образование Бузовой находится на уровне школьного, поэтому советуют ей заняться развитием.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:22
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