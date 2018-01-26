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Пользователи сетей обсуждают новый маршрут семьи рэпера Джигана
Недавно поклонники музыканта узнали, что он вместе с семьей вернулся из круиза. Однако супруга Оксана Самойлова заинтриговала пользователей сетей новым сообщением, предложив обсудить новый маршрут семьи рэпера Джигана.

Модель не стала раскрывать интригу, предложив вознаграждение – 5000 руб самому удачливому фанату за быстрый и правильный ответ. Люди засыпали страницу Оксаны Самойловой сообщениями, в несколько раз превысившими все прошлые комментарии, так что ей придется долго читать ответы поклонников.

Пользователи сетей обсуждают новый маршрут семьи рэпера Джигана


Пользователи сетей отметили смелость звездной пары, не боящейся брать в далекое путешествие своих малышей, совершая длительные перелеты. Однако наследники уже привыкли к пальмам и красивым видам моря в Майами, где каждый раз вместе с родителями кормят чаек на берегу.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:52
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