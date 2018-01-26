Александра Артёмова возмутила подписчиков кремом за 38 тысяч рублей

Артёмова отдала за продукцию 38 тысяч рублей, чем сильно удивила пользователей соц-сети Instagram. При этом покупала крем девушка только на пробу. Фолловеры уже забили тревогу и не сомневаются, что если так пойдёт и дальше, то Кузин просто "останется без штанов". Фанаты призывают молодого человека начать контролировать расходы супруги, которая, как кажется многим, останавливаться не собирается.Прежде, напомним, Александра дала интервью. В ходе беседы со СМИ девушка призналась, что они с Кузиным так сильно потратились на свадьбу, что теперь у них нет денег даже для открытия своего бизнеса, и приходится экономить. К слову, экономить, язвят фанаты Евгения, Александра даже и не думает, хоть и уверяет, что деньги нужно беречь.Кузин, как известно, тоже не сильно жалеет средства, однако делает это молодой человек исключительно для любимой. Не так давно бывший участник "Дома-2" подарил ей дорогой автомобиль иностранного производства.