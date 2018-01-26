АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Вишну: Незримые стражи сокровищ индийского храма Падманабхасвами веками преследуют неразумных грабителей
EUR 69.46 USD 55.93
Курс валют на 26.01.2018

Александра Артёмова возмутила подписчиков кремом за 38 тысяч рублей
Наблюдательные подписчики, знающие о внушительных тратах Александры Артёмовой и Евгения Кузина, в очередной раз стали переживать за кошелёк последнего, так как его вторая половинка купила очень дорогой крем для лица.

Артёмова отдала за продукцию 38 тысяч рублей, чем сильно удивила пользователей соц-сети Instagram. При этом покупала крем девушка только на пробу. Фолловеры уже забили тревогу и не сомневаются, что если так пойдёт и дальше, то Кузин просто "останется без штанов". Фанаты призывают молодого человека начать контролировать расходы супруги, которая, как кажется многим, останавливаться не собирается.

Александра Артёмова возмутила подписчиков кремом за 38 тысяч рублей

Прежде, напомним, Александра дала интервью. В ходе беседы со СМИ девушка призналась, что они с Кузиным так сильно потратились на свадьбу, что теперь у них нет денег даже для открытия своего бизнеса, и приходится экономить. К слову, экономить, язвят фанаты Евгения, Александра даже и не думает, хоть и уверяет, что деньги нужно беречь.

Кузин, как известно, тоже не сильно жалеет средства, однако делает это молодой человек исключительно для любимой. Не так давно бывший участник "Дома-2" подарил ей дорогой автомобиль иностранного производства.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:03
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lady Gaga покорила фолловеров Instagram фото на
На продажу выставлен бронированный автобус
Лиза Полыгалова бросила Ивана Барзикова, потому
Мадонна удивила Instagram некрасивым снимком
Курбан Омаров научился контролировать свою
Ученые: В древности на поверхности Марса текли
Просмотреть все новости