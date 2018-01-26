Заявления главы Минфина США шокировали мировой валютный рынок

Стивен Мнучин, руководитель Минфина США заявил, что его государству выгоден "слабый доллар". По его мнению, это сделает товары, произведенные в его стране более конкурентноспособные. Учитывая, что МВФ прогнозирует среднегодовой промышленный мировой прирост почти в 4%, то это заявление может сыграть в пользу американских товаропроизводителей, считают экономисты.Однако для крупных держателей валютных резервов в долларов, какими являются Китай и Россия - эта новость не является положительной. Неустойчивыми остаются и цены на нефть, потому что большинство специалистов предсказывают падение котировок из-за сланцевой добычи в Соединенных Штатах.