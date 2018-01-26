В России резко подорожали автомобили китайского бренда Lifan

В частности, базовая модификация кроссовера Lifan X60 2018 года теперь для россиян будет предложена по цене 739 900 рублей, а стоимость «топовой» модификации составит 979 900 рублей. Стоимость автомобиля Lifan X60 2017 года составляет 709 900 — 949 900 рублей.Стандартная сборка кроссовера Lifan Х50 россиянам теперь доступна за 659 900 рублей, а цена максимальной комплектации составляет 739 900 рублей. Стоимость кроссовера Lifan Myway увеличилась на 30 000 рублей, теперь россияне смогут его приобрести за 869 900 рублей.Стоимость седана Lifan Murman на российском рынке выросла на 40 000 рублей и теперь он доступен за 989 900 рублей. Автомобиль Lifan Solano II в комплектации Comfort после наценки будет стоить 729 900 рублей, а модификация Luxury теперь предлагается за 809 900 рублей.