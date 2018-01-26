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Курс валют на 26.01.2018

Минфин: Российское государство потеряло 150 млрд рублей в ненадежных банках
В Минфине назвали официальную сумму потерь государства от закрытия ненадежных и разорившихся банковских учреждений. По словам замглавы Минфина, потери достигли 150 млрд рублей.

Алексей Моисеев, замглавы Минфина рассказал, что налогоплательщики потеряли из-за закрытия банков 150 млрд рублей. Про словам экономистов, у каждого россиянина, включая новорожденных, украли 1000 рублей. "По вине недобросовестных топ-менеджеров", - сказал чиновник.

Для того, чтобы избежать в дальнейшем подобных явлений, Центробанк намерен сократить количество "слабых" финансовых учреждений до полутысячи, поставив их под жесткий государственный контроль. Другой инициативой главного финансового регулятора страны стала инициатива запрета госбанкам покупать другие кредитные организации.

Минфин: Российское государство потеряло 150 млрд рублей в ненадежных банках
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:36
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