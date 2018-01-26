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Новенькая участница "Дома-2" назвала его провокационный кастинг "семью кругами Ада"
Новенькая участница "Дома-2" Мария Огоева, находящаяся в данный момент на "Острове любви", рассказала о том, как попала на проект.

В блоге девушка поведала о кастинге, после которого ей пришлось отправиться домой, чтобы ждать результатов. Какое-то время она и думать забыла о реалити-шоу, так как уже не надеялась туда попасть. Но потом ей позвонили и велели собирать всё необходимое, что может понадобиться на периметре.

Новенькая участница "Дома-2" назвала его провокационный кастинг "семью кругами Ада"

По словам Огоевой, кастинг оказался непростым - было немало провокационных вопросов. Мария даже назвала пробы "семью кругами Ада", признавшись, что сама удивилась, когда благополучно их прошла.

"Я и описать не могу, что именно я чувствовала в тот момент! Все произошло настолько быстро и неожиданно, что в себя я пришла только через час, и поняла, что скоро уже вылет, а я ещё не сообщила родителям", - написала Мария на странице в Instagram.

При этом родители, как и брат девушки, были в шоке от такой новости, и едва успели пожелать удачи Марии, которая быстро отправилась занимать своё место на телестройке.

Серьёзных отношений Огоева не проекте пока не построила, однако верит, что вскоре сможет найти свою любовь в рамках творения канала ТНТ.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:36
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