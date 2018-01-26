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Егор Кончаловский опубликовал в Instagram свое детское фото
Режиссер не часто балует своих подписчиков интересными сюжетами, но сейчас он решил опубликовать в Instagram свое детское фото. Они сразу рассмотрели все детали и написали много лестных комментариев в адрес Егора Кончаловского.

В сюжете мать Наталья Аринбасарова держит на руках будущую звезду, сидя за рулем машины. Снимок был сделан 51 год назад, но поклонники сразу отметили, насколько ценными являются архивные кадры. Они всегда хранят много добрых и теплых воспоминаний, связанных с безмятежным детством, а также хранят тепло объятий близких людей.

Егор Кончаловский опубликовал в Instagram свое детское фото


Фанаты назвали родственницу Егора Кончаловского настоящей красавицей, после чего даже не сомневались, на кого похож звездный сын. Некоторые лица даже умудрились рассмотреть в глазах малыша гениальные мысли, позволяющие ему в будущем иметь успех у зрителей и радовать их своими шедеврами.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:44
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