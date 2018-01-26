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Ольга Бузова дала понять, что не связана романтическими отношениями с Тимуром Батрудиновым
Ольга Бузова опубликовала пост в Istagram, в котором дала понять, что настоящего романа между ней и известным российским комиком Тимуром Батрудиновым не было.

Прославленная телеведущая и певица после утомительного рабочего сезона, как известно, отправилась в Таиланд, где на протяжении двух недель славно отдыхала. Компанию ей составили друзья и родственники, а также один из резидентов шоу Comedy Club Тимур Батрудинов.

Ольга Бузова дала понять, что не связана романтическими отношениями с Тимуром Батрудиновым

Ольга и Тимур активно выкладывали в Сеть видеоролики, в которых с интересом играли роль возлюбленных, поэтому не удивляет тот факт, что многие интернет-пользователи подумали, что между молодыми людьми и правда завязался роман.

"Как же хочется в следующий раз дышать этим воздухом с любимым. Пхукет, я уверена, что я вернусь", - написала Бузова в своём микроблоге, явно дав понять, что по-прежнему остаётся свободной женщиной.

Стоит отметить, что совместная деятельность Бузовой и Батрудинова на острове дала свои плоды, что отразилось и на количестве подписчиков в Instagram также. Так, аккаунт Тимура обогатился на 600 тысяч новых фолловеров, а страница Ольги - на 400 тысяч.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:08
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