Ольга Бузова дала понять, что не связана романтическими отношениями с Тимуром Батрудиновым

"Как же хочется в следующий раз дышать этим воздухом с любимым. Пхукет, я уверена, что я вернусь", - написала Бузова в своём микроблоге, явно дав понять, что по-прежнему остаётся свободной женщиной.

Прославленная телеведущая и певица после утомительного рабочего сезона, как известно, отправилась в Таиланд, где на протяжении двух недель славно отдыхала. Компанию ей составили друзья и родственники, а также один из резидентов шоу Comedy Club Тимур Батрудинов.Ольга и Тимур активно выкладывали в Сеть видеоролики, в которых с интересом играли роль возлюбленных, поэтому не удивляет тот факт, что многие интернет-пользователи подумали, что между молодыми людьми и правда завязался роман.Стоит отметить, что совместная деятельность Бузовой и Батрудинова на острове дала свои плоды, что отразилось и на количестве подписчиков в Instagram также. Так, аккаунт Тимура обогатился на 600 тысяч новых фолловеров, а страница Ольги - на 400 тысяч.