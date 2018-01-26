АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Вишну: Незримые стражи сокровищ индийского храма Падманабхасвами веками преследуют неразумных грабителей
EUR 69.46 USD 55.93
Курс валют на 26.01.2018

Александра Шева опубликовала трогательный пост для дочери
Участница "Дома-2" Александра Шева, находящаяся в данный момент в отпуске, опубликовала в соц-сети трогательный пост, посвящённый дочери, с которой девушка не виделась больше четырёх месяцев.

До этого Шева и её проектная вторая половинка Арай Чобанян временно оставили периметр. Парень отправился к своим родителям, а Шева поспешила увидеться с ребёнком. При этом Чобанян отметил, что такая разлука поможет им лучше понять свои чувства.

Александра Шева опубликовала трогательный пост для дочери

"Моё маленькое сокровище! Жаль, я пока не вижу, как ты у меня растешь, но осталось совсем немного времени. Я обещаю, ты скоро, совсем скоро будешь рядышком. Я сделаю для этого все, моя родная", - написала Александра.

Шева также обратилась к недоброжелателям, называющим её плохой родительницей, отметив, что у них нет никаких доказательств этого. Александра заявила, что любит свою кровиночку больше всех на свете, и это знают все, кто знаком с ней лично. Помимо всего прочего, брюнетка призвала подписчиков не судить людей.

На "Острове любви" Шева даже разругалась с Майей Донцовой, также раскритиковавшей её за нежелание видеться с дочкой. Отношения девушек были настолько сложными, что в любой момент могла начаться драка.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:05
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lady Gaga покорила фолловеров Instagram фото на
На продажу выставлен бронированный автобус
Лиза Полыгалова бросила Ивана Барзикова, потому
Мадонна удивила Instagram некрасивым снимком
Курбан Омаров научился контролировать свою
Ученые: В древности на поверхности Марса текли
Просмотреть все новости