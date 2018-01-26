Александра Шева опубликовала трогательный пост для дочери

"Моё маленькое сокровище! Жаль, я пока не вижу, как ты у меня растешь, но осталось совсем немного времени. Я обещаю, ты скоро, совсем скоро будешь рядышком. Я сделаю для этого все, моя родная", - написала Александра.

До этого Шева и её проектная вторая половинка Арай Чобанян временно оставили периметр. Парень отправился к своим родителям, а Шева поспешила увидеться с ребёнком. При этом Чобанян отметил, что такая разлука поможет им лучше понять свои чувства.Шева также обратилась к недоброжелателям, называющим её плохой родительницей, отметив, что у них нет никаких доказательств этого. Александра заявила, что любит свою кровиночку больше всех на свете, и это знают все, кто знаком с ней лично. Помимо всего прочего, брюнетка призвала подписчиков не судить людей.На "Острове любви" Шева даже разругалась с Майей Донцовой, также раскритиковавшей её за нежелание видеться с дочкой. Отношения девушек были настолько сложными, что в любой момент могла начаться драка.