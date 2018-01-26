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Дмитрий Дмитренко не может помирить свою мать и Ольгу Рапунцель
Участник "Дома-2" Дмитрий Дмитренко, на которого в последнее время часто жалуется его беременная жена Ольга Рапунцель, хоть и уверены зрители, что жаловаться парень должен на неё, не может помирить свою мать с Ольгой.

Прежде Рапунцель заявила, что любит своего мужа и собирается жить с ним долго и счастливо, и даже не без присутствия его родительницы в их жизни. Однако Людмила Григорьевна никак не может простить вторую половинку своей кровиночки. Как известно, у неё с Ольгой часто были словесные перепалки. Кроме того, женщина считает, что Рапунцель не уважает Дмитренко.

Дмитрий Дмитренко не может помирить свою мать и Ольгу Рапунцель

"Примирить Олю с моей мамой не получается. Много обид как у Оли, так и у моей мамы. Забыть никак не получается. Мама аргументирует тем, что не видит уважения со стороны Оли к своему мужу. Только все на словах", - написал Дмитрий в блоге.

Дмитренко также добавил, что прощает Рапунцель, поскольку любит её и их ещё не родившуюся дочку, желая сделать всё, чтобы больше у них не было конфликтов.

Несколько дней назад, напомним, Ольга обратилась к подписчикам за помощью, предположив, что они могли бы дать ей какой-то совет для примирения со свекровью. Девушке предложили больше не дерзить Людмиле Григорьевне.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:40
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