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Интернет-пользователи шутят, что Дмитрий Тарасов из-за финансовых проблем может вернуться к Ольге Бузовой
Интернет-пользователи начали поговаривать, что российский футболист Дмитрий Тарасов может вернуться к своей бывшей жене Ольге Бузовой по причине плохого финансового положения.

Не секрет, что после развода с ведущей телешоу "Дом-2" Ольгой Бузовой у Тарасова карьера пошла на спад: возраст для спорта уже считается солидным, гонораров больших нет, а московский клуб "Локомотив" отказывается продлевать контракт, и далеко не факт, что Дмитрий, показывающий не слишком высокий уровень игры, найдёт достойную замену "железнодорожникам". Кроме того, Тарасов женился на молодой модели Анастасии Костенко, на которую также уходит значительная сумма.

Интернет-пользователи шутят, что Дмитрий Тарасов из-за финансовых проблем может вернуться к Ольге Бузовой

Хейтеры футболиста потирают руки и злорадствуют, считая, что пришло время молодому человеку поплатиться за то, что предал когда-то Ольгу Бузову, променяв на другую девушку. В Сети даже ходят такие слухи, что вскоре финансовое положение Дмитрия станет совсем плачевным, и парень захочет вернуться к состоятельной и перспективной Бузовой.

Естественно, что это всё на уровне шуток, ведь понятно: телеведущая и певица никогда не примет назад человека, которого считает недостойным мужчиной и предателем.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:36
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