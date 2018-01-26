Дарья Лымарь не прожила с Иосифом Оганесяном и часа

Кроме того, Лымарь призналась, что из-за отвратительного характера Оганесяна ей не довелось прожить с ним после заселения в виллу и часа. В итоге, если верить девушке, уже через 40 минут парень остался в стенах шикарного жилища один.К слову, за 60 дней на Сейшельских островах у Лымарь были и положительные эмоции, за которые ей хочется благодарить реалити-шоу ТНТ, однако Иосиф показал себя с плохой стороны и ничего хорошего о нём Дарья не может сказать.В данный момент, как известно, Оганесян проживает с Александрой Черно, вернувшейся на архипелаг специально для возобновления отношений с этим человеком. При этом и Оганесян не против такого развития событий.Ранее Черно написала в блоге, что не может жить без Оганесяна и собирается сделать всё, чтобы быть с ним. Иосиф рад видеть Александру, только не может оценить её бритую голову.Лымарь сейчас не имеет пары, однако уже заявила о твёрдой намеренности найти парня своей мечты.