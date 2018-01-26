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Дарья Лымарь не прожила с Иосифом Оганесяном и часа
Роман участников "Дома-2" Дарьи Лымарь и Иосифа Оганесяна, который зрители обсуждают больше, чем он длился, решила обсудить и темноволосая жительница "Острова любви", отметившая, что армянин не подходит ей совершенно.

Кроме того, Лымарь призналась, что из-за отвратительного характера Оганесяна ей не довелось прожить с ним после заселения в виллу и часа. В итоге, если верить девушке, уже через 40 минут парень остался в стенах шикарного жилища один.

Дарья Лымарь не прожила с Иосифом Оганесяном и часа

К слову, за 60 дней на Сейшельских островах у Лымарь были и положительные эмоции, за которые ей хочется благодарить реалити-шоу ТНТ, однако Иосиф показал себя с плохой стороны и ничего хорошего о нём Дарья не может сказать.

Дарья Лымарь не прожила с Иосифом Оганесяном и часа

В данный момент, как известно, Оганесян проживает с Александрой Черно, вернувшейся на архипелаг специально для возобновления отношений с этим человеком. При этом и Оганесян не против такого развития событий.

Ранее Черно написала в блоге, что не может жить без Оганесяна и собирается сделать всё, чтобы быть с ним. Иосиф рад видеть Александру, только не может оценить её бритую голову.

Лымарь сейчас не имеет пары, однако уже заявила о твёрдой намеренности найти парня своей мечты.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:11
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